أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن «نجاح كبير» حققته اختبارات الغواصات المسيرة تحت الماء والتي تعمل بمحرك نووي. وقال: طورنا غواصات مسيرة بمحركات نووية.

ونقلت عنه وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء قوله: «يجب تطوير قدراتنا الاستراتيجية. اختبرنا صاروخ «بوريفيستنيك» منذ فترة قصيرة، وهو ما توصلنا إليه بفضل علمائنا وخبرائنا. والمحرك الصغير في هذا الصاروخ هو مفاعل نووي صغير يشبه في قدرته مفاعل الغواصة النووية لكنه أصغر بعشر أضعاف.

وتابع: «اختبرنا أيضا الغواصات المسيرة تحت الماء والتي تعمل بمحرك نووي ويمكن إطلاقها من الغواصات وقد رأينا هذا النجاح الكبير».

وأضاف: «لا يوجد في العالم ما يشبه مثل هذه الأسلحة وفي صدارتها «بوسيدون». ووصف اختبار مركبة «بوسيدون» النووية بالنجاح الباهر، قائلا: «للمرة الأولى تمكنا من إطلاق مفاعل نووي كان يعمل بها بعد تشغيله لفترة محددة».