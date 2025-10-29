شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أداء القسم لعدد من منتسبات معهد الشرطة النسائية اليوم الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي مسفر العدواني وعدد من القيادات الأمنية.

وشمل أداء القسم (4) خريجات من الدفعة الرابعة عشرة تم تعيينهن برتبة ملازم، واثنتين من الدفعة ذاتها برتبة وكيل ضابط، إضافة إلى خريجة من الدفعة الثالثة عشرة برتبة وكيل عريف، حيث أدّين القسم أمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إيذانا ببدء مسيرتهن العملية في خدمة الوطن.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في دعم وتمكين الكوادر النسائية في العمل الأمني، وإتاحة الفرص أمام المرأة الكويتية للمشاركة الفاعلة في خدمة وطنها، بما يعكس رؤية الوزارة نحو الارتقاء بأداء المنظومة الأمنية وتعزيز كفاءتها في مختلف المجالات.