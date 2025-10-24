تأكيدًا على التزامها المستمر بتطوير العمل الخيري وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة، تُعلن جمعية "إنسان" الخيرية عن تنظيم الدورة الثالثة من ملتقى "إنسان الدولي لحوكمة العمل الخيري"، وذلك يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، في فندق الجميرا – دولة الكويت، تحت عنوان: "الحوكمة المالية في العمل الخيري".

يأتي هذا الملتقى في إطار حرص الجمعية على تقديم منصة علمية لتبادل الخبرات ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الحوكمة المالية، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في تنظيم العمل الخيري في الكويت؛ تماشياً مع ما أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرًا من لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتطوير البيئة التشريعية للعمل الخيري في البلاد، بما ينسجم مع أفضل الممارسات المعتمدة.

تُركز فعاليات الملتقى في دورته الثالثة على محورين رئيسيين: الإطار النظري للحوكمة المالية – المبادئ والمعايير، والتطبيقات المؤسسية للحوكمة المالية – الأدوات والممارسات. ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكات العلمية والمؤسسية وتطوير أدوات معرفية وممارسات تطبيقية تعزز من كفاءة الأداء المالي والإداري في المنظمات الخيرية.

وفي تصريح له، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنسان" الخيرية، الدكتور مبارك سالم العازمي، أن الملتقى في دورته الثالثة يأتي امتدادًا لمسيرة نجاح متواصلة تهدف إلى تطوير العمل الخيري وفق معايير الحوكمة الدولية، مشيرًا إلى أن التركيز هذا العام على البعد المالي يعكس أهمية الشفافية والإفصاح والمساءلة في تعزيز ثقة المتبرعين وضمان استدامة المؤسسات الخيرية.

واستهل الدكتور العازمي تصريحه برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لدولة الكويت، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ممثلةً في حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه – وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح – حفظه الله – لما يولونه من دعم كريم ورعاية سامية لمسيرة العمل الخيري والإنساني، مؤكدًا أن الكويت كانت ولا تزال رائدة في ميادين العطاء والإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعرب العازمي عن بالغ الامتنان لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة أمثال الحويلة، على رعايتها الكريمة لملتقى "إنسان" الدولي الثالث، مثمنًا دعمها المتواصل وجهود الوزارة في تمكين مؤسسات العمل الخيري وتعزيز التزامها بمعايير الحوكمة والشفافية بما يضمن استدامة أثرها الإنساني.

وأضاف الدكتور العازمي أن جمعية "إنسان" تسعى من خلال هذا الملتقى إلى تقديم قيمة مضافة للمجتمع الخيري عبر تفعيل الشراكات العلمية والمؤسسية، وتطوير أدوات معرفية وممارسات تطبيقية تعزز من كفاءة الأداء المالي والإداري في المنظمات الخيرية. كما أكد أن الجمعية عازمة على الاستمرار في تنظيم هذا الملتقى سنويًا ليبقى منبرًا رائدًا للحوار العلمي وتبادل الخبرات.

ويُعد ملتقى "إنسان الدولي لحوكمة العمل الخيري" في دورته الثالثة حدثًا إقليميًا بارزًا يترجم رؤية جمعية "إنسان" في تطوير بيئة العمل الخيري، وتحقيق أثر مجتمعي مستدام من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة المالية الرشيدة.