تسلّم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف كتابا بعنوان «منهج الدفاع عن النفس»، من إعداد وتأليف ملازم أول سعد ناصر المحجان، وهو ضابط تدريب رياضي في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

ويتناول الكتاب، بحسب بيان لوزارة الداخلية، أساسيات الدفاع عن النفس والفنون القتالية الواقعية، متضمنا شرحا مصورا لحركات الضرب والدفاع والركلات، إضافة إلى أساليب التعامل مع الأسلحة البيضاء وكيفية توقع الضربات من طريقة الإمساك بالسلاح، بما يهدف إلى ترسيخ مفاهيم اللياقة القتالية وتطوير مهارات الطلبة في الميدان الأمني.

هذا، وتؤكد وزارة الداخلية حرصها على دعم المبادرات التي تسهم في تطوير المناهج التدريبية وتعزيز قدرات الكوادر الأمنية، انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى رفع كفاءة منتسبيها وإعدادهم للتعامل باحترافية مع مختلف المواقف الميدانية.