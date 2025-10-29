شارك بنك الكويت الوطني في الاحتفال الذي أقامته شركة البترول الوطنية الكويتية بمناسبة مرور 65 عاما على تأسيسها، وذلك تأكيدا على متانة الشراكة التاريخية التي تجمع المؤسستين، ودورهما المشترك في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الكويت.

ترأس وفد بنك الكويت الوطني المشارك في الاحتفال، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، السيدة/ شيخة البحر، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية السيد/ براديب هاندا، حيث أعرب الوفد عن تهاني البنك لإدارة شركة البترول الوطنية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، ومسلطا الضوء على دور البنك في دعم مشاريع القطاع النفطي الحيوية، وعلى مساهمات الشركة البارزة في تطوير القطاع النفطي وتعزيز الاقتصاد الكويتي منذ تأسيسها عام 1960.