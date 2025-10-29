في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، استقبل وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني اليوم الأربعاء نائب القائد العام لقوات الدرك التركية الفريق أول حسين كورت أوغلو، وذلك في مقر وزارة الداخلية.

وخلال اللقاء، رحّب اللواء العدواني بالضيف والوفد المرافق له، مؤكدا عمق علاقات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة في مختلف المجالات الأمنية، وفي مقدمتها التدريب وتبادل الخبرات واستخدام التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة، مشيدا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية في البلدين، وما يجمعهما من رؤى متقاربة في التصدي للتحديات الأمنية ومواجهة مختلف أشكال الجريمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فقد جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتبادل القدرات في مجالات القوات الخاصة، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، إضافةً إلى تبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة المرتبطة بعمليات الرصد والتحليل الأمني.

كما تناول اللقاء بحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، وسبل تطوير برامج التدريب والتأهيل الأمني المشترك، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في البلدين، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات الميدانية بين الأجهزة الأمنية المتخصصة، وتكريس مبدأ الشراكة الأمنية المستدامة بين دولة الكويت وجمهورية تركيا الصديقة.