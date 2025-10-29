أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال أن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم يسعى لتطوير السياسات والإستراتيجيات التي من شأنها الإسهام في تحقيق رؤية «كويت جديدة 2035» الهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يضمن الاستدامة والاستثمار في رأس المال البشري.

جاء ذلك في تصريح للوزير الجلال عقب ترؤسه اجتماع مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الـ 28 بحضور مدير عام الجهاز بالتكليف د.جاسم العلي وأعضاء مجلس الإدارة في مقر وزارة التعليم العالي.

من جانبه، قال مدير عام (الجهاز) بالتكليف د.جاسم العلي في تصريح مماثل إن المجلس استعرض وناقش في اجتماعه عدة مواضيع ذات صلة منها اعتماد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي والبرامج المتميزة في أستراليا ونيوزيلندا التي جرت دراستها بالاستناد إلى أبرز التصنيفات والمعايير التعليمية العالمية بما يسهم في تعزيز مخرجات التعليم وتوافقها مع احتياجات سوق العمل.

وأعرب د.العلي عن تقديره لدعم وزير التعليم العالي والبحث العامي للجهاز وتوجيهاته الدائمة نحو ترسيخ ثقافة الجودة والتميز في مؤسسات التعليم العالي، مشيرا إلى أن الجهاز يواصل جهوده لتعزيز أواصر التعاون مع مؤسسات التعليم العالي بما يضمن اتساق البرامج الأكاديمية وتعزيز تنافسيتها.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع آلية جديدة تتعلق بإلغاء البرامج الأكاديمية من قوائم الجهاز الموصى بها، وذلك في إطار التنسيق والمتابعة مع الملاحق الثقافية في الولايات المتحدة الأميركية (واشنطن) و(لوس أنجيليس) والمملكة المتحدة بما يضمن توافق البرامج المطروحة مع المعايير الدولية ويعزز قدرتها على تلبية أولويات الدولة في مجالات التعليم والتنمية البشرية.