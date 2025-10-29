لأول مرة في التاريخ، كشف علماء الفلك عن أكبر صورة ملونة منخفضة التردد لمجرة درب التبانة، تظهر مجرتنا كما لم تر من قبل بانفجاراتها النجمية، وسحبها الغازية، وأحواض ولادة النجوم فيها، بتفاصيل مذهلة.

استغرق إنجاز الصورة 18 شهرا وأكثر من 40 ألف ساعة عمل، وجمعت بياناتها من ملايين الإشارات الراديوية القادمة من أعماق الفضاء، من تلسكوب «مرشيسون وايدفيلد أراي» في أستراليا الغربية، في إنجاز علمي يعيد رسم خريطة مجرتنا من جديد، وفق دراسة نشرت في مجلة منشورات الجمعية الفلكية الأسترالية ونقلت عنها ديلي ميل.

الصورة التي تم إعدادها من قبل علماء من المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي، تظهر الجزء الجنوبي من السماء بتفاصيل غنية وواضحة، تكشف عن هياكل فلكية ضخمة وأماكن ولادة النجوم. كما كشفت المجرة عبر نطاق واسع من الأطوال الموجية الراديوية أو ما يعرف بـ «ألوان الضوء الراديوي».

مقارنة بصور الضوء المرئي، تظهر النسخة الراديوية تفاصيل أفضل، مع دقة مضاعفة وحساسية أعلى 10 مرات. تساعد الصورة العلماء في دراسة تكون النجوم، موتها، وبقايا المستعرات العظمى، كما تقدم رؤى جديدة عن النجوم النابضة. هذا الإنجاز يفتح آفاقا جديدة لفهم بنية مجرتنا بشكل غير مسبوق.