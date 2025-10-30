الدوحة - فريد عبدالباقي



يحل فريق النادي الأهلي القطري ضيفا على نادي الخالدية البحريني في الـ 7 مساء اليوم على ستاد الشيخ علي بن محمد بن عيسى آل خليفة بنادي المحرق الرياضي بـ «عراد»، ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.



ويخوض الأهلي المباراة بعد بداية متفاوتة في البطولة، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويبحث عن تحقيق الفوز الأول له في النسخة الحالية لتعزيز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي إيغور بيسكان إلى تجهيز اللاعبين بأفضل حالة بدنية وفنية لضمان تقديم أداء يعكس تاريخ الأهلي ومكانته القارية.



ويأتي فريق الخالدية متصدرا للمجموعة برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين، وهو يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتثبيت موقعه في الصدارة ومواصلة نتائجه الإيجابية على الصعيد القاري. ورغم ذلك، يثق الأهلي في قدراته على العودة إلى الدوحة بانتصار ثمين يفتح له الطريق للبقاء في المنافسة على بطاقة العبور إلى الدور الثاني.



وتشهد المجموعة تواجد فريقي أنديجان الأوزبكي وأركاداغ التركماني.



وشهدت الجولة الأولى تعادل الأهلي مع الخالدية 0-0 في الدوحة، وتعادل أركاداغ مع أنديجان 0-0، فيما حقق الخالدية فوزا على أركاداج 2-0 في الجولة الثانية، وتعادل الأهلي مع أنديجان 0-0.



وتعد مباراة الأهلي اليوم أمام الخالدية من أبرز مواجهات الجولة الرابعة، حيث ستكون حاسمة في تحديد بوصلة المنافسة على بطاقة التأهل، إذ يتأهل إلى دور الـ 16 الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة من المجموعات الثماني للبطولة.



ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة وقبل الأخيرة يوم 5 نوفمبر، بلقاء الخالدية مع أنديجان في العراد، وأركاداغ مع ضيفه الأهلي.