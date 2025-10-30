القاهرة ـ محمد سامي



يخوض بيراميدز حامل لقب دوري أبطال أفريقيا مواجهة حاسمة مساء اليوم الخميس أمام ضيفه التأمين الإثيوبي في الـ7 مساء على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن إياب دور الـ32 من البطولة القارية، ويمثل اللقاء أهمية كبيرة لـ«السماوي» بعد تعادله في الذهاب بهدف لمثله، وهو ما جعل بطاقة التأهل إلى دور المجموعات مفتوحة على جميع الاحتمالات رغم الأفضلية الفنية الواضحة لحامل اللقب.



وتلقى المدير الفني لبيراميدز الكرواتي يوريتيتش خبرا سيئا بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة الجناح الأيمن مصطفى فتحي أحد عناصره الأساسية بتمزق في العضلة الخلفية، لينضم إلى قائمة الغائبين التي تضم رمضان صبحي وأسامة جلال.



وفي إطار آخر، يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على البنك الأهلي في الـ8 مساء اليوم في ختام الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مباراة تحمل شعار العودة إلى الطريق الصحيح للفريق الأبيض الذي يحتل حاليا المركز الـ5 برصيد 18 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة، مما يمنح المباراة طابعا تنافسيا قويا لكلا الطرفين.



واستعاد المدير الفني فيريرا خدمات الثنائي ناصر منسي وأحمد ربيع قبل اللقاء بعد شفائهم من الإصابة، ويسعى اليوم لتصحيح أوضاعه بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة بالجولات الثلاثة الماضية إذ تعادل مع غزل المحلة في الجولة الماضية، سبقه تعادل مع الجونة وخسارة أمام الأهلي، ولم يحقق الزمالك الفوز في الدوري منذ الجولة السابعة أمام الإسماعيلي، ويأمل أن يكون لقاء اليوم هو نقطة انطلاقة جديدة نحو المنافسة على القمة من جديد.