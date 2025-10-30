الدوحة ـ فريد عبدالباقي



تتجه أنظار عشاق الكرة القطرية اليوم، إلى انطلاقة الجولة التاسعة من منافسات الدوري القطري لكرة القدم، التي تعد بإثارة كبيرة في ظل وجود مواجهتين من العيار الثقيل تتصدران المشهد، تجمع الأولى بين الغرافة والدحيل في الـ5:30 مساء، والثانية بين السد والريان بالـ7:30 مساء في كلاسيكو الكرة القطرية.



ويقص الغرافة والدحيل شريط الجولة على ستاد ثاني بن جاسم في مواجهة تحمل نكهة خاصة، إذ يسعى الغرافة الوصيف (16 نقطة) لمواصلة ملاحقة الصدارة بعد فوزه في الجولة الماضية على الأهلي (3-1)، فيما يدخل الدحيل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره على الشمال (2-0) وصعوده للمركز الخامس بـ11 نقطة.



وعلى ستاد جاسم بن حمد، يستضيف السد غريمه الريان في قمة جماهيرية مرتقبة عنوانها العريض «لا بديل عن الفوز»، فالسد يعيش ضغوطا كبيرة بعد 4 جولات دون انتصار، آخرها الخسارة أمام العربي 1-3، ويدخل المواجهة وهو في المركز السابع بـ8 نقاط، باحثا عن عودة تعيد الثقة إلى صفوفه، أما الريان، المنتشي بفوزه الأخير على الوكرة 2-0 وصعوده إلى المركز الرابع بـ13 نقطة، فيتطلع لمواصلة تألقه، معتمدا على هداف الدوري روجر غديش صاحب السبعة أهداف.