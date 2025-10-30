قطر تستضيف أول نسخة من بطولة كأس عالم بمشاركة 48 منتخباً

وصل منتخبا النمسا وكوستاريكا للناشئين أمس إلى مطار حمد الدولي للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة «فيفا ـ قطر 2025» ليكون بذلك منتخب النمسا أول من يصل إلى الدوحة للمشاركة في البطولة العالمية للناشئين.



وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وجود منتخب النمسا تحت 17 سنة في المجموعة الـ12 إلى جانب منتخبات مالي ونيوزيلندا والسعودية. ويستهل المنتخب مشواره في 5 نوفمبر بمواجهة المنتخب السعودي، وصيف كأس آسيا تحت 17 سنة 2025. أما منتخب كوستاريكا، الذي أسفرت القرعة عن وجوده في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السنغال وكرواتيا والإمارات، فيخوض مباراته الأولى في 3 نوفمبر أمام نظيره الإماراتي، الذي تأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا تحت 17 سنة 2025.



ويقام مونديال الناشئين قطر 2025 في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر في مجمع المسابقات في أسباير زون، مركز التميز الرياضي، الذي يضم العديد من الملاعب التي ستشهد مباريات مشوقة وأجواء احتفالية في مهرجان كروي نابض بالحياة. وتشكل البطولة محطة بارزة في المشهد الرياضي العالمي باعتبارها أول بطولة كأس عالم يشارك فيها 48 منتخبا، وتعتبر ملتقى للمواهب الناشئة من أنحاء العالم للتنافس على الكأس المرموقة.



ويستضيف ستاد خليفة الدولي، المباراة النهائية للبطولة في 27 نوفمبر، الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة. ويعد مونديال الناشئين قطر 2025 أول نسخة من خمس متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029، ما يعزز مكانة الدولة كعاصمة للرياضة العالمية.