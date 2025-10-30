عاد نابولي المتصدر بفوز غير مقنع من ليتشي 1-0 أمس الأول في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في أولى مبارياته بغياب نجمه البلجيكي كيفن دي بروين الذي سيبتعد لفترة طويلة، ليوسع الفارق إلى ثلاث نقاط عن ميلان الذي تعادل أمام أتالانتا 1-1، وروما.



وانتظر نابولي حتى الدقيقة 69 ليسجل له الكاميروني فرانك أنغويسا هدف المباراة الوحيد برأسية، بعدما كان الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش أنقذه بتصديه لركلة جزاء (55).



وابتعد نابولي بالصدارة بـ 21 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن روما الذي كان شاركه إياها.



أما ليتشي فقد تجرع خسارته الخامسة وتجمد رصيده عند ست نقاط في المركز السادس عشر مؤقتا.



وقال مدرب نابولي أنتونيو كونتي: «هذه المباريات ليست سهلة، خاصة بعد مباراة كبيرة أمام إنتر حيث استنفدنا طاقة بدنية وذهنية ضخمة»، مضيفا «خسرنا العديد من اللاعبين المهمين مثل دي بروين ولوكاكو بسبب الإصابة، ونمر بظروف صعبة لفقدهم، ومع ذلك، أظهر الفريق عزيمة واستمر في القتال للحصول على الفوز».



وخاض نابولي المباراة بغياب لاعب الوسط الدولي دي بروين الذي أعلن مدير الفريق غابرييلي أوريالي قبل المباراة، غيابه لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بسبب الإصابة.



لكن أوريالي حمل بعض الأخبار السارة لجماهير نابولي، إذ أعلن أن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو سيعود إلى التدريبات هذا الأسبوع، من دون أن يحدد موعد جاهزيته للمشاركة في المباريات.



وللمباراة الثانية تواليا، واصل ميلان نزيف النقاط بتعادله أمام مضيفه أتالانتا 1-1، ليرفع «الروسونيري» رصيده إلى 18 نقطة، وبات في رصيد أتالانتا 13 نقطة في المركز السابع مؤقتا.



وتختتم الجولة التاسعة مساء اليوم بإقامة مباراتين، يستضيف في الأولى كالياري نظيره ساسولو، فيما يحل لاتسوي في الثانية ضيفا على بيسا.