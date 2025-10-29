العلاقات الثنائية تستند إلى أسس راسخة من الاحترام والتعاون المتبادل وتمتد جذورها إلى عقود طويلة من الشراكة

وصل ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له اليوم، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في زيارة رسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة د.مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة الكويتية في مصر.

وجرت مراسم استقبال رسمية لممثل صاحب السمو الأمير سمو رئيس مجلس الوزراء عزف خلالها السلام الوطني الكويتي والسلام الجمهوري المصري، وقام عقبها سموه بمصافحة كبار مستقبليه.

وأشاد سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي عقب وصوله بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي تستند إلى أسس راسخة من الاحترام والتعاون المتبادل وتمتد جذورها إلى عقود طويلة من الشراكة والتنسيق في مختلف المجالات.

ونوه سموه بالتعاون الكبير والمشروعات الثنائية المشتركة، والتي تأتي تجسيدا لتوجيهات القيادتين الحكيمتين نحو مزيد من التكامل والتفاهم وتحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.