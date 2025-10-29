منذ عقود، يحاول العلماء فهم ما إذا كانت الأرض فريدة أو أن هناك كواكب شبيهة بها وكائنات ذكية محتملة قد تشاركنا الحياة في هذا الكون الواسع. وتعود هذه التساؤلات مجددا مع دراسة حديثة قدمت مفهوم «منطقة العزلة» (Solitude Zone)، التي تشير إلى احتمال أن تكون البشرية الحضارة الوحيدة المتقدمة في الكون، وفق تقرير نشرته «ديلي ميل».

الدراسة التي أعدها د.فيريس أنتال من جامعة الزراعة المجرية، ونشرت في مجلة Acta Astronautica، تقترح أن هناك احتمالا يقارب 29% أن نكون داخل هذه المنطقة، أي أننا الحضارة الوحيدة من نوعها على هذا المستوى من التطور ولن نتواصل أبدا مع كائنات فضائية.

ويستند أنتال إلى تحليل رياضي يعتمد على ثلاثة عوامل: عدد الكواكب، وتعقيد الحضارات، واحتمال نشوء حضارة متقدمة.

ويرى أن الحياة البسيطة قد تكون شائعة، لكن الحضارات الذكية نادرة جدا، ما قد يفسر مفارقة فيرمي التي تتساءل: إذا كان هناك مئات المليارات من النجوم والكواكب في مجرتنا، فلماذا لم نعثر بعد على أية دلائل على وجود حياة ذكية أخرى؟

ومع ذلك، تترك الدراسة احتمالا يفوق 70% لوجود حضارات أخرى متقدمة في عوالم بعيدة.