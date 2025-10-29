كشفت دراسة أسترالية حديثة أن النوم في الظلام التام قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. فقد وجد باحثون من جامعة فليندرز أن التعرض للضوء أثناء النوم يؤثر سلبا في جودة النوم وصحة القلب. وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة «جاما نيتوورك أوبن»، فإن الأشخاص الذين ينامون في غرف مضاءة كانوا أكثر عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 56%، وبمرض الشريان التاجي بنسبة 32%، وبالسكتة الدماغية بنسبة 28%، كما زادت احتمالات النوبات القلبية والرجفان الأذيني بنسب تصل إلى 47% و32% على التوالي.

وقد تتبعت الدراسة نحو 89 ألف شخص على مدى تسع سنوات، وجمعت أكثر من 13 مليون ساعة من بيانات الضوء عبر أجهزة قابلة للارتداء.

وتعد هذه الدراسة «أكبر دراسة معروفة حتى الآن» حول العلاقة طويلة الأمد بين التعرض الفردي للضوء وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لشبكة «سي إن إن» الأميركية.

ورغم أن النتائج تظهر ارتباطا واضحا، إلا أنها لا تثبت أن الضوء هو السبب المباشر.

بتقليل وقت استخدام الشاشات، وإطفاء الأنوار غير الضرورية قبل أربع ساعات من النوم، وفي حال صعوبة ذلك، ينصح بإطفاء الأنوار غير الضرورية والاحتفاظ بإضاءة خافتة فقط لتحسين جودة النوم وصحة القلب.