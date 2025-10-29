أصبحت «إنفيديا» لصناعة الشرائح الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي أول شركة في العالم تصل قيمتها إلى 5 تريليونات دولار الأربعاء، وسط ثقة المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي سيكون وراء موجة جديدة من الابتكار والنمو.

وارتفع سعر سهم شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا بنسبة 4.91% إلى 210.90 دولارات مع بدء التداول في وول ستريت، لتتجاوز القيمة السوقية لـ «إنفيديا» عتبة غير مسبوقة.

ويأتي ارتفاع قيمة أسهم الشركة بعدما حققت مبيعات قوية بشكل متواصل ومع سلسلة اتفاقات جديدة تشمل شراكة مع «نوكيا» الأوروبية أعلنت الثلاثاء، إضافة إلى التوقعات أن يكون بإمكان الشركة قريبا استعادة إمكانية الوصول إلى الصين.

وقد أعلنت «إنفيديا» عن سلسلة شراكات في الأسابيع الأخيرة منها نية لاستثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن أيه آي» المطورة لـ «تشات جي بي تي» خلال السنوات المقبلة.

وأفادت بأنها ستستثمر خمسة مليارات دولار في شركة «إنتل» المنافسة للشرائح الإلكترونية.