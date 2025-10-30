أكد المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني بالتكليف دعيج العتيبي أن الاجتماع الـ 17 للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد خطوة مهمة في مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات المشتركة ومناقشة القضايا الحيوية في مجالات الأرصاد والمناخ.



وقال العتيبي في كلمته خلال الاجتماع الذي انطلق برئاسته في الكويت أمس إن الاجتماع يعكس العمل الخليجي المشترك الجاد والتعاون المثمر لتنفيذ المبادرات وأبرزها إنشاء شبكة متقدمة للإنذارات المبكرة بالكوارث الجوية والمناخية بين دول مجلس التعاون لتعزيز الجاهزية الإقليمية الدائمة لحماية الأرواح والممتلكات وتحقيقا لتطلعات القادة ومواطني دول المجلس، معربا عن الاعتزاز بدعم قادة دول مجلس التعاون للجهود المعنية بالأرصاد والمناخ وجعلها ركيزة أساسية في بناء المستقبل «إذ تأتي الأرصاد الجوية والمناخ ضمن مسيرة التنمية المستدامة».



وأضاف أن اعتماد قانون الأرصاد الجوية الموحد لدول مجلس التعاون جاء تجسيدا لهذا الاهتمام الكريم ودعما لتكامل الجهود في مواجهة التحديات المناخية المتزايدة، معبرا عن الفخر بهذا التعاون البناء، متوجها بالشكر إلى الأمانة العامة على دعمها المستمر وجهودها المخلصة في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



من جانبه، أكد رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الربعي في كلمته دعم ومساندة قادة دول المجلس لمسيرة العمل الخليجي المشترك تحقيقا لتطلعات المواطن الخليجي نحو مزيد من التعاون والتكامل.



وأشار الربعي إلى سعي الأمانة العامة الجاد نحو مزيد من التعاون لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال الأرصاد الجوية والمناخ عبر التنسيق بين الدول الأعضاء، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي تأكيدا على أهمية توحيد الرؤى والمواقف الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة وتعزيز حضور دول المجلس ككتلة مؤثرة وفاعلة في الجهود الإقليمية والعالمية الهادفة إلى مواجهة تغير المناخ.



وبين أن جدول الاجتماع حافل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم عبرها الوصول إلى قرارات بناءة منها مشروع الإحصائيات المناخية الخليجية وسير عمل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وغيرها من الموضوعات التي تعزز الجهود المشتركة في مجال الأرصاد والمناخ بين دول المجلس.