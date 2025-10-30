

القاهرة ـ أحمد صبري



اعتمدت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، والتي تتضمن 164 قيادة محلية.



يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد القيادات المتميزة واستبعاد المقصرين وإنهاء خدمتهم.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت نقل وتعيين 5 سكرتير عام و10 سكرتير عام مساعد، و134 رئيس مركز ومدينة وحي بالمحافظات وإنهاء خدمة 15 قيادة منهم، 11 تم خروجهم من العمل نهائيا، وإنهاء خدمتهم واستبعاد 4 من الوظائف القيادية ونقلهم لوظائف إدارية بدواوين عموم عدد من المحافظات.



كما أشارت إلى أن الحركة تضمنت تعيين عدد من القيادات الجديدة الذين تم اختيارهم من المتقدمين في الإعلان رقم (2) لسنة 2024 لشغل عدد من الوظائف القيادية بالإدارة المحلية.



وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحركة تضمنت تعيين أحمد محمود حبيب سكرتير عام للإسكندرية ومحمد صلاح عبدربه سكرتير عام مساعد الإسكندرية وجيهان عبدالحميد مسعود سكرتير عام القليوبية ومحمد معوض عقل سكرتير عام مساعد القليوبية ود.إيهاب حسن محمد سكرتير عام شمال سيناء ومحمود مصطفى غريب سكرتير عام مساعد شمال سيناء وعبدالعال عبدالباري السيد سكرتير عام بورسعيد وعارف عبدالعزيز البركاوي سكرتير عام مساعد السويس..كما تضمنت تعيين حازم محمد عزت سكرتيرا عاما لبنى سويف ومجدي محمد الوصيف سكرتيرا عاما لمطروح.



وتضمنت حركة المحليات أيضا الترقي للدرجة العالية لكل من محمد عبدالحميد مرعي سكرتير عام مساعد الجيزة وأسامة رزق منصور سكرتير مساعد البحيرة وخالد ابراهيم النمر سكرتير مساعد المنوفية وأحمد محمد جمال الدين سكرتير مساعد بنى سويف



وإيهاب محمد رشاد سكرتير مساعد جنوب سيناء.



ووجهت وزيرة التنمية المحلية، القيادات المحلية الجديدة بالمحافظات بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلى شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية.



وشددت د.منال عوض على أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفاني والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين على أرض المحافظات.



وأضافت أن الوزارة ستواصل متابعة وتقييم أداء جميع قيادات المحليات في مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية، حيث تم استبعاد عدد من القيادات لتدني الأداء في عدد من الملفات الخدمية.