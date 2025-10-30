عقد لقاء ثلاثي في الرياض جمع كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والرئيس السوري أحمد الشرع ورئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، على هامش مؤتمر مبادر مستقبل الاستثمار، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس).



وبالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن اعتراف سورية بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها: عقد في العاصمة الرياض اجتماع ثلاثي ضم الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية وجمهورية كوسوفو، جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتفاهم المشترك، بما في ذلك مسألة الاعتراف المتبادل وفتح آفاق التعاون الثنائي.



وأضافت: في هذا السياق تعلن الجمهورية العربية السورية اعترافها الرسمي بجمهورية كوسوفو دولة مستقلة وذات سيادة، انطلاقا من إيمانها بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحرصها على تعزيز مبادئ السلام والاستقرار في منطقة البلقان والعالم.



وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا القرار يأتي في إطار السياسة السورية الرامية إلى توسيع جسور التعاون والانفتاح مع مختلف دول العالم، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعزز علاقات الصداقة بين الشعوب.



وختمت الوزارة بيانها بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تعبر عن تقديرها العميق لجهود المملكة العربية السعودية ودورها البناء في تقريب وجهات النظر ودعم الحوار والتفاهم، الذي أسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاتخاذ هذا القرار.



وأعربت الوزارة عن تطلعها إلى إقامة علاقات ديبلوماسية مع جمهورية كوسوفو في أقرب وقت ممكن وتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.



في سياق متصل، استقبل ولي العهد السعودي الرئيس الشرع والوفد المرافق له خلال زيارته إلى السعودية، للمشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار.