

ضمن تفاعله الدائم مع عميلاته، نظم البنك الأهلي الكويتي حلقة نقاشية حول مرض سرطان الثدي، بالتعاون مع د.منى يوسف وفريق «كوني قوية»، لتسليط الضوء حول أهمية الفحص المبكر للحد من انتشار المرض وزيادة فرص الشفاء منه بشكل كبير، ما يعكس اهتمام البنك الدائم بصحة عميلاته والتفاعل معهن في مختلف المناسبات.



وشهدت الحلقة النقاشية التوعوية التي أقيمت بحضور مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي، ومجموعة من العميلات، تفاعلا بين الحضور حول مرض سرطان الثدي وسبل مواجهته، والرد على جميع الاستفسارات حول الفحوصات المطلوبة وتأكيد أهمية اعتماد نمط حياة صحي وسليم للحد من الإصابة بالمرض.

وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي الكويتي جهير معرفي: نؤمن في البنك بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية والمالية فحسب بل يمتد ليشمل تعزيز الوعي الصحي حول المواضيع التي تمس حياة جميع شرائح العملاء لدينا، وقد جددنا مرة أخرى من خلال هذه الحلقة النقاشية التزامنا بالتفاعل مع عميلاتنا، وتقديم حلقات نقاشية مفيدة لهم في مختلف المجالات، ما يؤكد حرصنا على نيل رضاهن ضمن دورنا كمؤسسة مصرفية رائدة في السوق الكويتي. وأفادت بأن تنظيم هذه الندوة يعكس التزام البنك الأهلي الكويتي بتحويل العلاقة مع العملاء إلى شراكة حقيقية لتعزيز جودة الحياة التي يتمتعون بها.