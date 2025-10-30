

تأكيدا للدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة المبادرات المجتمعية البناءة، أعلنت شركة «طلبات»، المنصة الرائدة لخدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق النسخة الـ15 من «أسبوع السلامة المرورية لسائقي التوصيل».



تأتي المبادرة الوطنية المهمة كثمرة لشراكة إستراتيجية وتكاملية واسعة النطاق تقودها «طلبات» وتضم جهات حكومية رئيسية ومؤسسات مجتمعية بارزة هي: وزارة الداخلية، والديوان الوطني لحقوق الإنسان، ومركز«مترو» الصحي، إلى جانب شركائها من مقدمي الخدمات اللوجستية.



وتعليقا على أهمية هذه المبادرة الوطنية، قال بدر الغانم، نائب الرئيس والمدير العام لـ«طلبات» الكويت: نؤمن بأن سائقي التوصيل هم ركيزة أعمالنا وخط الدفاع الأول لخدمة عملائنا لذلك، تأتي مبادرة «أسبوع السلامة المرورية» في نسختها الخامسة عشر تأكيدا لالتزامنا الثابت بحمايتهم وسلامتهم، كما إن دور «طلبات» يتجاوز مجرد توفير منصة تقنية، ونسعى لأن نكون قوة دافعة للتوعية والتدريب، ونعمل مع شركائنا من مختلف الجهات لضمان تطبيق أفضل المعايير التي تكفل لهم بيئة عمل عادلة وآمنة.



وأضاف الغانم: من خلال توفير محطات استراحة مكيفة ومبادرات توزيع المياه، وتنظيم ورش العمل المتخصصة حول السلامة والصحة وحقوق العمل، نهدف إلى إرساء نموذج للرعاية الشاملة يضمن للسائقين ليس فقط الأمان على الطريق، بل أيضا الاحترام والتقدير الذي يستحقونه.



من جانبها، شاركت وزارة الداخلية ـ الإدارة العامة للمرور والإعلام الأمني ـ في الفعالية ممثلة بكل من الرائد سارة جميل، والملازم أول الهنوف العنزي، والملازم غالية السالم، حيث تمت مناقشة استراتيجيات الحد من المخاطر المرورية للسائقين في المناطق المزدحمة، وإجراءات تطبيق قوانين المرور لرفع مستوى وعيهم بممارسات القيادة الآمنة.



وتعقيبا على هذا الحدث السنوي، قالت الرائد ساره جميل: تؤكد وزارة الداخلية على دورها المحوري في تعزيز السلامة المرورية لسائقي التوصيل، الذين يمثلون جزءا أساسيا من الحركة اليومية في الكويت ولمواجهة تحديات نمو القطاع، نعتمد استراتيجية متكاملة والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة وتعد شراكتنا الإستراتيجية مع «طلبات» نموذجا مثاليا للتعاون المثمر.



بدورها، قالت عنان المطوع من الديوان الوطني لحقوق الإنسان: يشكل صون كرامة العمال وضمان معاملتهم بإنصاف حجر الزاوية في رؤية الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ونحن ننظر إلى سائقي التوصيل كجزء لا يتجزأ من هذه الرؤية، ودورنا يتجلى في ضمان تطبيق أفضل المعايير في بيئة العمل وتعزيز المعاملة العادلة للسائقين.