

أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن التوافر الرسمي لهاتف HONOR X9d، أحدث إضافة إلى سلسلة X الشهيرة بعد تحقيق نجاح كبير في مرحلة الطلب المسبق ويجمع هاتف HONOR X9d بسلاسة بين متانة رائدة في الصناعة مقاومة للسقوط والماء والحرارة، وبطارية بسعة 8300 مللي أمبير الأكبر في فئته، إلى جانب قدرات تصوير مذهلة.



حقق هاتف HONOR X9d رسميا رقما قياسيا عالميا جديدا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأعلى سقوط حر لهاتف ذكي، ما يظهر متانته وقوته وتم تحقيق هذا الإنجاز القياسي بعد أن نجا هاتف HONOR X9d من السقوط سليما من ارتفاع 6133 مترا.



مصنف كـ «الهاتف المقاوم للكسر والمعزز بالـ AI» في السوق، يظهر هاتف HONOR X9d مقاومة شاملة للسقوط والماء والغبار مع شهادة الأداء الممتاز الثلاثي المقاومة من SGS، وهي الأولى من نوعها في الصناعة، بالإضافة إلى شهادة الموثوقية الشاملة ذات الخمس نجوم من SGS. مصمم ببنية مقاومة للسقوط مكونة من 6 طبقات وتقنية HONOR المتقدمة Ultra-Bounce Anti-Drop، يمكنه تحمل السقوط العرضي على أسطح معينة مثل الرخام كما يستطيع تحمل السقوط على أسطح صعبة مثل الأحجار المرصوفة، الأسفلت، الأرصفة اللمسية، وأكثر من 10 أنواع أخرى من الأرضيات الحجرية. مزود بهيكل مقاوم للماء بـ 3 طبقات 2.0 يدعم معيار IP69K لأعلى مقاومة للماء والغبار، ما يمكنه من التعامل مع بيئات مائية معقدة والغمر لمدة 30 دقيقة على عمق 1.5 متر ويدعم أيضا وضع التصوير تحت الماء على أعماق تصل إلى 6 أمتار.



عمر بطارية رائد في الصناعة مع تقنية SuperCharge مزود ببطارية سيليكون-كربون فائقة السعة تبلغ 8300 مللي أمبير، يحدث هاتف HONOR X9d ثورة في مجال الطاقة المحمولة في عصر الثامن، مقدما أكبر سعة متاحة مع خوارزمية لمقاومة التآكل مع مرور الوقت والمطورة ذاتيا، من أجل ضمان متانة فائقة لمدة تصل إلى 6 سنوات.