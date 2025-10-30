

في إطار مبادراته المجتمعية الهادفة إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الكويتي وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية، يواصل البنك التجاري الكويتي فعاليات حملة «يا زين تراثنا» في دورتها الرابعة عشرة، والتي تم تنظيمها هذا العام تحت شعار «يا زين تراثنا.. ويا حلو أيام أول»، من خلال برنامج زيارات ميدانية لعدد من المدارس شملت مدرسة قيس بن أبي العاص - بنين - والمدرسة الدولية الأولى ومدرسة محمد الشارخ الابتدائية - بنين - ومدرسة لطيفة البراك الابتدائية - بنات. وتهدف هذه الحملة التي ينظمها البنك سنويا، إلى تعريف الطلبة بعناصر من التراث الكويتي الأصيل، وتسليط الضوء على حياة الأجداد من خلال أنشطة تفاعلية تسهم في تعزيز روح الانتماء وتعريف الجيل الجديد بعادات وتقاليد المجتمع الكويتي.



وفي تعليقها على هذه الزيارات المدرسية، قالت أماني الورع - نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي: فخورون باستمرار حملة «يا زين تراثنا» وبرنامج الزيارات لمختلف المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس، لما لها من دور في ربط الطلبة بتاريخهم وتراث الأجداد العريق الغني بالمعاني والعبر، وتقديم صورة حية عن تاريخ الكويت وتقاليدها الأصيلة ونحرص على غرس هذه القيم من خلال أسلوب تفاعلي ممتع. وتابعت أماني الورع: تهدف الحملة إلى إحياء التراث الكويتي وتشجيع الأجيال القادمة على المحافظة عليه، لما يحمله تراثنا من قيم أصيلة تعكس حياة الكويتيين في الماضي.