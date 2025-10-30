

مريم بندق



‏أعلن ديوان الخدمة المدنية انعقاد البرنامج ‏التدريبي نظام تقييم الكفاءة للموظفين (15/2017) ‏للفئة الإشرافية ضمن الموسم التدريبي للعام 2025-2026، لشرح ضوابط نظام وآلية كفاءة الموظف لضمان تحقيق عدالة أكبر في تقييم الأداء وفقا للقرار رقم 15لسنة 2017. وأوضحت مصادر أن القرار رقم 15 لسنة 2017، بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، أضاف معيارا لمدى التزام الموظفين بالدوام الرسمي كمعيار أساسي في تقييمهم السنوي، حيث سيتم احتساب فترات التأخير والغياب خلال سنة التقييم بأكملها، ووضع القرار معايير واضحة ومحددة لتصنيف مستوى الالتزام، وجاءت كالتالي:



- التزام عالي: للموظف الذي يبلغ تأخيره 7 ساعات فأقل.



- التزام جيد: لمن يتأخر من 7 إلى 14 ساعة.



- التزام مقبول: في حال كان التأخير بين 15 و21 ساعة.



- غير ملتزم بالدوام: إذا تجاوزت ساعات الغياب 56 ساعة. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز قيم الانضباط والمساءلة، وتحقيق عدالة أكبر في تقييم الأداء، كما أنه يضع الجهات المعنية أمام مسؤوليات تطبيق آليات دقيقة ومحايدة لتسجيل بصمتي الحضور والانصراف وكذلك بصمة إثبات التواجد.



وعلى صعيد متصل، أعلن ديوان الخدمة المدنية أن قطاع البعثات والإجازات الدراسية، ‏ قدم خدمة التوعية المباشرة بشروط وضوابط الإيفاد للعاملين بالجهات الحكومية خلال يومي 28 و29 من الشهر الجاري، وذلك في الدور الأرضي من ساحة مجمع الوزارات.