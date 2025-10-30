

بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، عن إدراج الوزارة لمشروع إنشاء «منتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين»، الذي يقع على مساحة 133 ألف متر مربع، في المحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد السكنية، وضمن خطتها الاستراتيجية وميزانيتها للسنة المالية المقبلة (2026/2027).



وقال عيسى في تصريح صحافي، إنه في حال تجاوزت التكلفة النهائية الإجمالية للمشروع مبلغ الـ 60 مليون دينار، سيتم طرحه للاكتتاب العام أمام المواطنين، أسوة ببعض مشروعات الطاقة التي سبق طرحها، وعلى رأسها مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة والكهرباء وتحلية المياه في المرحلتين 2 و3.



وأكد عيسى على سعي الوزارة الجاد، وبتوجيهات مباشرة من الوزيرة د.أمثال الحويلة، إلى أن تكون إحدى البوابات الحكومية المهمة لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، الذي يعد أبرز وأهم أهدافها تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الموارد المالية الحكومية غير النفطية.



وأضاف: «يجري حاليا استكمال إجراءات الطرح الخاصة بالمشروع من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث ستتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لإجازة المشروع من الناحية القانونية، ثم رفعه إلى لجنة المناقصات المركزية لاختيار الاستشاري. وأوضح عيسى أن المشروع يضمن إنشاء منتجع عالمي في خدمات تأهيلية متكاملة، ينافس نظراءه في الدول الغربية المتطورة، ليكون مركزا خليجيا وإقليميا لتعزيز الخدمات المتخصصة لكبار السن دون الحاجة إلى السفر للدول الغربية، مشيرا إلى أن المشروع يعد تجسيدا حقيقيا لتحقيق رؤية «الكويت 2035» الرامية إلى تعزيز الشراكة ودعم مبادرات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم الخدمات الحياتية والتعليمية والمالية والرعاية الاجتماعية للمسنين، لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم. وأضاف أن «المنتجع سيشكل، عند اكتماله، واجهة متميزة توفر أعلى مستويات الرعاية، حيث يضم مسطحات خضراء ومجموعة من المباني لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والإدارية والأمنية، كما يضم فندقا من ذوي الـ 5 نجوم، ودارا للرعاية الإيوائية، ومركز توعية لحالات الزهايمر والضمور العصبي والتصلب المتعدد للأعصاب، لتأهيل المرضى وذويهم على كيفية التعامل مع درجات المرض، فضلا عن ناد صحي وتأهيلي ورياضي وثقافي، ومركز للعلاج الطبيعي التأهيلي، ومسابح للتأهيل الصحي والعلاجات المائية، والعلاج الصوتي، إضافة إلى ملاعب ومضمار مشي واستراحات، ومجمع مطاعم، وسينما، ومسجد، وخدمات المباني، والإدارة الخاصة بالمنتجع».