الفقعان: التوسع بالخدمات المتبادلة يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية في الدولة

التويجري: «بوبيان» يؤمن بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص للارتقاء بخدمات العملاء

في إطار مساعيهــــا الدؤوبة لتعزيز علاقاتها الثنائية مع جهات الدولة المختلفة، وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بروتوكول تعاون مشترك مع بنك بوبيان، وذلك لتعزيز الشراكة والتوسع بالخدمات المتبادلة، حيث حضر حفل التوقيع رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن سالم الفقعان، والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله عبدالكريم التويجري، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: يسر الخطوط الجوية الكويتية اليوم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع بنك بوبيان، الذي يعد أحد البنوك الرائدة في البلاد، والذي أثبت ريادته في قطاع التمويل المصرفي، حيث يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير العلاقات الثنائية لكلا الطرفين وتعزيز الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة لعملائهما.



وأضاف الفقعان: تولي «الكويتية» أهمية كبيرة لتعزيز أواصر العلاقات مع المؤسسات الوطنية الرائدة ومد جسور التعاون معهم، بما يعد محطة مهمة في توسيع آفاق شراكاتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الحيوية في دولتنا الحبيبة الكويت ويعكس التزامنا المشترك نحو تقديم خدمات متميزة ترتقي بتجربة العملاء وتدعم الاقتصاد الوطني.



وأردف قائلا: نؤمن في «الكويتية» بأن زيادة أوجه التعاون مع بنك بوبيان سيكون له الأثر الإيجابي على كلا الطرفين، ونتطلع إلى أن تؤتي هذه الخطوة ثمارها في القريب العاجل، بما يعزز مكانة المؤسستين ويخدم عملاء الطرفين ويلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصبح هذه الشراكة قيمة مضافة لهم.



وأشار الفقعان إلى أن بنك بوبيان يمتلك قاعدة عملاء كبيرة من حملة البطاقات المشتركة ضمن برنامج أعضاء نادي الواحة، لافتا إلى أن توقيع هذا البروتوكول سيسهم ويعزز من الخدمات المقدمة لهم ويمنحهم ميزات متنوعة.



هذا، وذكر الفقعان أن البروتوكول يشمل تبادل الخبرات الفنية وتوسيع نطاق الخدمات وزيادة الخيارات بما يسهم في تطوير قطاع الطيران بشكل عام وتطوير منظومة العمل للطرفين، مبينا أن البروتوكول يتضمن أيضا سبل تطوير التعاون المشترك من حيث برامج الولاء والمشاركة في الرعايات والحملات التوعوية والمناسبات المختلفــــــة، بالإضافة إلى تدعيم الأنظمة التكنولوجية وتعزيز الخدمات والتسهيــــلات المصرفية.



واختتم الفقعان كلمته بتقديم جزيل الشكر والتقدير لجميع الإدارات المعنية في بنك بوبيان، وذلك على الجهود الحثيثة لإتمام هذا البروتوكول، سائلا المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا الغالي، تحت ظل وقيادة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية في بنك بوبيان، عبدالله التويجري: سعدنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين بنك بوبيان وشركة الخطوط الجوية الكويتية، الناقل الوطني الأول بالكويت، الذي نعتز بدعمه كشريك إستراتيجي، في خطوة تعكس تعاونا بين مؤسستين وطنيتين رائدتين تجمعهما رؤية مشتركة للارتقاء بخدمات العملاء وتقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التعاون في إطار التزام بنك بوبيان بتوثيق الشراكات الوطنية الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة ورؤية الكويت المستقبلية.



وأضاف: بدأت شراكتنا مع الخطوط الجوية الكويتية عبر برنامج مكافآت بوبيان وبطاقة نادي الواحة مسبقة الدفع، محققين نجاحا وإقبالا لافتا من عملائنا، وهو ما شكل دافعا مهما نحو التوسع في التعاون. ومن خلال هذه الشراكة سنواصل تطوير حلول مصرفية مبتكرة وتجارب متقدمة تربط بين عالم السفر والخدمات المالية، لنمنح عملاءنا مزايا حصرية وتجارب أكثر تميزا وسلاسة في مختلف مراحل رحلتهم.



واختتم التويجري قائلا: يمثل توقيع مذكرة التفاهم نقطة انطلاق نحو مبادرات أكبر على المدى الطويل تستهدف تعزيز مزايا العملاء وتطوير مسار الخدمات المشتركة بين الطرفين. ونتطلع إلى العمل جنبا إلى جنب مع الخطوط الجوية الكويتية لتقديم منتجات وخدمات نوعية تعزز تجربة السفر وتدعم تنافسية قطاع الطيران والسياحة في الكويت إقليميا ودوليا.