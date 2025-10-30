أحمد الدعيج: «التجاري» يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة ومستقرة

صفقة التمويل الأخيرة وبرنامج شهادات الإيداع «قفزة كبرى» نحو التطوير

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 90.2 مليون دينار لفترة الأشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 88.5 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع بنسبة 2%، وقد بلغت ربحية السهم للفترة الحالية 45.7 فلسا مقارنة بـ 44.9 فلسا للفترة نفسها من العام الماضي.



وشهدت أهم المؤشرات المالية للبنك خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بنسبة 4.3% لتصل إلى 92.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بمبلغ 89.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.



وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.3% ليصل إلى 90.7 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 88.6 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024، كما زادت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9% لتصل إلى 38.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 35.1 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.



ونما إجمالي الأصول بنسبة 8.8% ليصل إلى 5.02 مليارات دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 4.617.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفع إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 4.0% ليصل إلى 2.858.2 مليون دينار للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 مقارنة بـ 2.747.2 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2024.



وتعليقا على هذه النتائج المالية، عبر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، عن سعادته بالنتائج المالية التي حققها البنك خلال الفترة قائلا: «إن الأرباح الصافية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بلغت 90.2 مليون دينار، والتي تعكس نموا على أساس سنوي مقارن بلغ 1.7 مليون دينار أو نسبة مقدارها (1.9%). وتابع أن الأرباح التشغيلية قبل المخصصات ارتفعت بمبلغ 3.8 ملايين دينار أو بنسبة (4.3%) على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية وخفض معدلات الفائدة، وقد جاء الأداء التشغيلي المتميز مدفوعا بنمو محفظة القروض بنسبة 4.0% والزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.0%، والتي تأثرت جزئيا بارتفاع المصاريف التشغيلية، في حين نمت القروض والسلفيات بمبلغ 111.0 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.



وجاءت النسب الرقابية قوية، ولاتزال أعلى من المتطلبات الرقابية لبنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 17.7%، ونسبة تغطية السيولة 184.3%، ونسبة صافي التمويل المستقر 109.0% ونسبة الرفع المالي 10.4%.



وأكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك التجاري يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة ومستقرة، على الرغم من حالة الضبابية وعدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إذ بلغ صافي هامش الفائدة نسبة 2.60% من بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2025، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 16.1% ونسبة العائد على الأصول 2.5% ما يعكس كفاءة الأداء المتميز. وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 33.5% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.



التطورات على صعيد الأعمال



وأضاف الشيخ أحمد الدعيج ان البنك أبرم مؤخرا صفقة تمويل مشتركة بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات والتي استقطبت سجل طلبات مرتفع يمثل أضعاف حجم الاكتتاب بمشاركة 23 مستثمرا من 8 دول آسيوية في الصفقة التمويلية.



هذا، وقد أعلن البنك عن إنشاء برنامج شهادات إيداع بعملات متعددة، بحيث يكون الحد الأقصى لحجم الإصدار مليار دولار. وقامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بمنح برنامج شهادات الإيداع تصنيف طويل الأجل بدرجة «A»، وتتراوح آجال استحقاق شهادات الإيداع من أسبوع واحد إلى 5 سنوات.



وقد أشاد الشيخ أحمد الدعيج بهذه التطورات باعتبارها قفزة كبرى نحو التطوير للبنك التجاري، والتي تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وإرساء علاقة عمل متينة مع مجموعة رائدة من المستثمرين الآسيويين.



إلى جانب ذلك، يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني، ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية». وتسعى الحملة أيضا إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.



واختتم الشيخ أحمد الصباح حديثه بتوجيه الشكر إلى بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بالكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ولمساهمي البنك وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل، ولعملاء البنك على اختيارهم «التجاري» كمصدر لخدماتهم المصرفية والمالية، ليظل البنك التجاري دوما الاختيار المفضل للعملاء.