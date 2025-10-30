أعلن بنك وربة عن إطلاق برنامج خاص لتطوير القيادات، وهو مبادرة إستراتيجية رائدة تهدف إلى تعزيز القدرات القيادية عبر مختلف مستويات البنك، وذلك يأتي في إطار التزام بنك وربة الراسخ بالاستثمار في رأس المال البشري وبناء جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة التحول وتحقيق التميز المؤسسي. ويعكس البرنامج التزام بنك وربة الإستراتيجي برعاية قادة المستقبل من خلال منهجية متكاملة تجمع بين التعلم التفاعلي المتقدم، والتوجيه التنفيذي المخصص، والتطوير القائم على التقييم الشامل، مما يمكن المشاركين من تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز قدرتهم على قيادة الفرق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.



وبهذه المناسبة، قالت رئيس مجموعة الموارد البشرية والخدمات العامة في بنك وربة معالي الرشيد إن إطلاق البرنامج يأتي انطلاقا من إيمان البنك بأن الاستثمار في الكوادر البشرية هو استثمار في المستقبل، وأن القيادة ليست مجرد منصب أو لقب، بل عقلية وسلوك يتطلب التطوير المستمر والتدريب المتخصص.



وأضافت: يدعم البرنامج بشكل مباشر الأهداف الإستراتيجية لبنك وربة من خلال تطوير القدرات القيادية التي تعزز الابتكار والتعاون والمساءلة، ويتماشى مع قيم البنك الأساسية المتمثلة في النزاهة والتمكين والتميز، مما يضمن أن كوادر البنك مجهزة لقيادة المؤسسة بهدف واضح وتحقيق تأثير مستدام.



وأكد مدير إدارة تخطيط وتطوير المواهب في بنك وربة ثامر السيف على أن تطوير القيادات يمثل ركيزة أساسية للنجاح المؤسسي، وأن استثمار بنك وربة في كوادره يعكس التزامه بالتميز طويل المدى والابتكار وجودة الخدمة وهي قيم تلقى صدى لدى العملاء والشركاء والمجتمع الأوسع.



وأضاف: يلتزم بنك وربة ببناء ثقافة مؤسسية قائمة على التميز والمرونة والأصالة، وتمكين كوادره من «امتلاك الغد» من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة والأدوات اللازمة لقيادة التحول والابتكار في القطاع المصرفي. ويتميز البرنامج بمنهجية شاملة تجمع بين عدة عناصر متكاملة لضمان تحقيق أقصى تأثير في تطوير القدرات القيادية، وتشمل التدريب التفاعلي المتقدم الذي يوفر البرنامج تجربة تعليمية تحويلية تعزز قدرة المشاركين على قيادة الفرق وتعزيز التعاون والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك من خلال ورش عمل تفاعلية ودراسات حالة عملية تحاكي التحديات القيادية الحقيقية، بالإضافة إلى التوجيه التنفيذي المخصص، حيث يتلقى كل مشارك توجيها تنفيذيا مخصصا من مدربين معتمدين ذوي خبرة عالمية، مما يساعدهم على تحديد نقاط القوة والفرص التطويرية وبناء خطة تطوير قيادية شخصية تتماشى مع أهدافهم المهنية وأهداف البنك الإستراتيجية.