كشفت دراسة أجراها علماء يابانيون عن مؤشر بيولوجي يدل على تسارع شيخوخة الدماغ، فقد تمكن علماء من جامعة فوجيتا ومعهد طوكيو للعلوم الطبية من تحديد مؤشر بيولوجي في الجسم يدل على تسارع شيخوخة الدماغ، قد يكون مرتبطا باضطرابات القلق.



وخلال الدراسة، حلل الباحثون بيانات وراثية وطبية من 17 نموذجا واكتشفوا ظاهرة تعرف باسم «فرط النضج» في منطقة الحصين، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن العاطفة والذاكرة. وأظهرت النتائج أن الخلايا العصبية في الحصين تنضج وتشيخ بسرعة غير طبيعية لدى تلك النماذج، ما يرافقه سلوكيات قلق وضعف، ويأمل العلماء أن يسهم هذا المؤشر الجديد في تحسين تشخيص الاضطرابات النفسية المرتبطة بالشيخوخة المبكرة للدماغ، ويمهد لتطوير علاجات وقائية أكثر دقة لهذه الحالات.



وفي سياق متصل، كانت دراسة سابقة من جامعة تشنغتشو الصينية قد أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من الضعف الجسدي، وفقدان الوزن، وبطء المشي، وضعف قوة القبضة أثناء المصافحة، والإرهاق المزمن، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف، مما يدعم العلاقة بين تراجع القدرات البدنية وتسارع شيخوخة الدماغ.



المصدر: «لينتا.رو»