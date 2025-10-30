رغم فوائدها الصحية العديدة، بما في ذلك تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب، فإن للقهوة تأثيرات سلبية محتملة على بعض الأشخاص، مثل زيادة مستويات التوتر أو اضطراب النوم أو اضطرابات الجهاز الهضمي. وقالت أخصائية التغذية، د.فيديريكا أماتي: «استمع إلى جسدك، فليس هناك نهج واحد يناسب الجميع».



ـ القهوة والتوتر: تشير الدراسات إلى أن شرب القهوة، خصوصا في الصباح، يرفع مستوى هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر. وهذا يمكن أن يؤدي لدى الأشخاص الحساسين إلى القلق وتسارع ضربات القلب أو الأرق. ونصيحة للحد من التوتر: انتظر نصف ساعة إلى ساعتين بعد الاستيقاظ لشرب فنجانك الأول، إذ ينخفض الكورتيزول الطبيعي بعد ذروته الصباحية.



ـ القهوة والنوم: رغم أنها تعزز اليقظة صباحا، فإن القهوة قد تعطل النوم إذا تناولت في وقت متأخر من اليوم. وأظهرت الدراسات أن فنجانين بعد الظهر يمكن أن يجعل الدماغ في حالة نشاط شديدة، ما يقلل جودة النوم ويؤثر على طاقتك في اليوم التالي. وينصح بتجنب القهوة بعد منتصف النهار أو ست ساعات قبل موعد النوم.



ـ القهوة وامتصاص المعادن: يمكن للقهوة أن تقلل امتصاص الحديد وبعض المعادن الأخرى، خاصة إذا شربت مع وجبات غنية بالحديد. ومع ذلك، هذا التأثير ضئيل ضمن نظام غذائي متوازن، ويمكن الحد منه بالانتظار ساعة على الأقل بعد القهوة قبل تناول الطعام وزيادة مصادر الحديد.



ـ القهوة والجهاز الهضمي: تحفز القهوة الهضم وحركة الأمعاء، لكن ذلك قد يؤدي أحيانا إلى حرقة المعدة أو تفاقم أعراض القولون العصبي. لتجنب هذه المشكلة، ينصح بالانتظار ساعة بعد الاستيقاظ قبل شرب القهوة، ومراقبة كمية الكافيين والأعراض.



ـ القهوة وضغط الدم والكوليسترول: تحتوي بعض أنواع القهوة غير المفلترة، مثل التركية أو الفرنسية، على مركبات قد ترفع الكوليسترول الضار LDL، بينما القهوة المفلترة تعد خيارا أفضل لمن يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل قلبية.



أما كيفية التقليل من الكافيين لمن يرغب بتقليل الكافيين، فينصح باتباع نهج تدريجي لتجنب الصداع أو التعب، ويمكن تأجيل القهوة الصباحية إلى ما بعد الفطور لتقليل الرغبة الشديدة فيها. وبشكل عام، استهلاك 3 إلى 5 فناجين يوميا، أي حوالي 400 ملغ من الكافيين، يعتبر آمنا لمعظم البالغين.



