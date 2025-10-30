أعلن الجيش الإسرائيلي العمل مجددا وقف اطلاق النار في غزة بعد شنه سلسلة ضربات عنيفة على مناطق متفرقة بالقطاع أدت إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني معظمهم من النساء وكبار السن والاطفال، فضلا عن سقوط ما لا يقل عن 200 جريح.



وقال جيش الاحتلال في بيان أمس أنه بعد سلسلة من الغارات الواسعة التي استهدفت عشرات الأهداف وأكثر من 30 قياديا، تمت العودة «مجددا لاتفاق وقف اطلاق النار بعد خرقه من قبل حماس».



وجاءت الغارات بعدما امر رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو الجيش بتوجيه ضربات «قوية فورية» على غزة، بعدما اتهم «حماس» بانتهاك اتفاق وقف اطلاق النار وقتل أحد جنوده ويدعى، يونا افرائيم فيلدباوم في رفح جنوبي القطاع.



لكن الحركة نفت أن تكون هاجمت القوات الإسرائيلية، وقالت في بيان «نؤكد أنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار».



وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان من أن القيادة السياسية لحركة «حماس» لن تحظى بحصانة. وقال «لن تكون هناك حصانة لأي شخص من قيادة حماس.. لا للذين يرتدون السترات ولا للمختبئين في الأنفاق».



وأضاف «سيتم قطع كل يد تمد على جندي إسرائيلي. لقد تلقى جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات بالتصرف بحزم ضد كل هدف لحماس وسيستمر في ذلك».



واشار كاتس إلى أن إسرائيل حظرت زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمعتقلين الفلسطينيين بموجب قانون يستهدف «المقاتلين غير الشرعيين».



وقال في بيان منفصل صادر عن مكتبه أمس إن زيارات الصليب الأحمر لهؤلاء المعتقلين في السجون «ستضر بأمن اسرائيل بشكل خطير». وبحسب القانون الاسرائيلي فإن فئة «المقاتلين غير الشرعيين» التي ادرجت ضمنه في 2002 تجيز اعتقالا من دون سقف زمني ومن دون اي اتهام على ان يعتقل الشخص المعني في سجون عسكرية.



في المقابل، قالت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) في بيان أمس إن «الاحتلال كرر الذريعة ذاتها بمقتل جندي في رفح لكونها ذريعة جاهزة ومقبولة دوليا تتيح له هامشا سياسيا وأمنيا لتنفيذ عمليات اغتيال أو قصف محدد دون إعلان رسمي عن انهيار التهدئة».



من جانبه، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل اكثر من 100 فلسطيني في الضربات الإسرائيلية التي شنت بذريعة مقتل جندي خلال هجوم في القطاع.



وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس «نقل إلى المستشفيات أكثر من 101 مواطن بينهم 35 طفلا وعدد من النساء وكبار السن».



وأضاف أن «الاحتلال شن عشرات الضربات الجوية وبالمدفعية على القطاع في خرق واضح وفاضح لاتفاق وقف النار».



وأفاد بسقوط اكثر من مئتي جريح في كافة مناطق القطاع منددا بـ«وضع كارثي ومرعب».



وقالت السلطات الصحية في بيان القطاع «كانت ليلة عصيبة ودامية عاشها أهالي قطاع غزة أمس الاول جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي».



وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن «غالبية الشهداء هم من النساء والأطفال. إذ استهدف الاحتلال منازل مواطنين فلسطينيين وخيما تؤوي نازحين».



وتعليقا على هذه التطورات، أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن الضربات الإسرائيلية لا تهدد بسقوط وقف إطلاق النار، مشددا على حق إسرائيل في الرد على الهجوم على أحد جنودها.



وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية وهو في طريقه إلى كوريا الجنوبية أمس إن عناصر حماس «قتلوا جنديا إسرائيليا. لذا، فإن الإسرائيليين يردون. ويجب عليهم أن يردوا».



في هذه الاثناء، دعا الاتحاد الأوروبي مختلف الأطراف في غزة إلى «احترام وقف إطلاق النار»، فيما نددت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تيريزا ريبيرا، بالغارات الإسرائيلية الجديدة، مؤكدة «نحتاج إلى فرصة للسلام، لا إلى ذرائع لمزيد من الغارات».



وقال الناطق باسم الطاقم الديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنور العوني «نجدد دعوتنا الجميع، كل الأطراف، إلى مواصلة احترام وقف إطلاق النار».



وأضاف «لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع، وحان الوقت لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من العنف والموت والدمار».



كما دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إسرائيل إلى «ضبط النفس عسكريا لتجنب معاناة جديدة في غزة».



كذلك حض فاديفول «حماس» على «احترام جزئيتها من الاتفاق، وإلقاء سلاحها»، وعلى أن «تسلم رفات الرهائن المتوفين».



من جهتها، نددت الرئاسة التركية بالهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على غزة معتبرة أنه انتهاك لوقف إطلاق النار.



وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران في تدوينة عبر حسابه على منصة (إن سوسيال) التركية إن الهجوم الأخير على غزة أظهر مرة أخرى أن الاحتلال الاسرائيلي يمثل تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين.



وشدد دوران على ضرورة ان يظهر المجتمع الدولي عزما حقيقيا في إدانة سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال.