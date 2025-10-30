القاهرة - هالة عمران



شهد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بمدينة شرم الشيخ، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء، وفيتال دي ريجو، رئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الانتوساي) المنتهية ولايته، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية البرازيلية، ود.مارجريت كراكر، الأمين العام لمنظمة الانتوساي ورئيس محكمة المراجعة بجمهورية النمسا الاتحادية، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس منظمة الانتوساي الجديد، وعدد كبير من رؤساء الأجهزة الرقابية من مختلف دول العالم، ومسؤولي الجهات والهيئات، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.



وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بالتوفيق لأعمال المؤتمر مستحضرا الرسالة السامية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، حيث برهنت المنظمة، منذ نشأتها وعبر تاريخها الممتد لنحو ما يزيد على 70 عاما، على قدرات مؤسسية فائقة، عملت من خلالها على صك وتطوير المعايير الدولية للمراجعة العامة، وبناء وتنمية القدرات الذاتية للأجهزة العليا للرقابة وعززت التواصل فيما بينها - ومن مختلف ربوع العالم - حتى غدت منصة دولية رائدة لتداول الخبرة المهنية وتبادل المعرفة، وهكذا أصبحت اليوم بيت الخبرة العالمي الجامع لأجهزة الرقابة والداعم لأداء الحكومات والساعي دوما نحو ترسيخ النزاهة والشفافية.



واعتبر د.مصطفى مدبولي أن الدور الجليل الذي باشرته «الانتوساي» عبر مسارها التاريخي، ومازالت تباشره بفاعلية واقتدار، هو المحقق لمناط العمل الرقابي بمفهومه الصحيح، كما تؤمن به مصر وكما تمارسه واقعا حيا، مشيرا إلى ان الرقابة - في جوهرها - ليست فقط أداة لرصد القصور وتصيد الخطأ وتقويض الأداء، وإلا غدت معولا للهدم لا معولا للبناء، بل هي ترصد القصور لترصد معه مقترح الاستدراك وخياراته، في ظل فهم واع لبيئة العمل وممكناته، وتكشف الخطأ لتصحح المسار، توسلا بالقانون وأخذا بقيم المساءلة والحساب، وتقيم الأداء العام سعيا إلى تعزيز كفاءته لا إلى تقويضه.



وأكد رئيس الوزراء أن مصر ومن منطلق إيمانها الراسخ بأهمية العمل الرقابي كركيزة أساسية للتنمية والبناء، وإذ تشرف اليوم باستضافة الجمعية العامة، تضع جميع إمكاناتها وخبراتها المهنية وتجاربها الرائدة قيد إفادة المجتمع الدولي للرقابة خلال الدورة الرئاسية القادمة للانتوساي، حيث أولت مصر جهازها الأعلى للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات - العريق في محيطه الإقليمي - دعما غير محدود، وحرصت على استقلاله تمام الاستقلال، ليس فقط على مستوى الضمان الدستوري والتشريعي، بل وعلى مستوى الممارسة العملية في تمكينه من أداء مهامه على الوجه الأكمل، ووضع ملاحظاته وتوصياته موضع النفاذ والاعتبار.