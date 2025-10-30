دعت الحكومة السودانية إلى محاكمة قوات الدعم السريع بسبب أعمالها الوحشية ضد المدنيين في مدينة الفاشر التي أعلنت السيطرة عليها قبل أيام.



وأكد المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام خالد الإعيسر، في مؤتمر صحافي أمس، أن «مليشيا الدعم السريع روعت المدنيين في الفاشر، كما روعت السكان في مدينة بارا بشمال كردفان وقتلتهم بدم بارد».



جاء ذلك في وقت دان الاتحاد الأوروبي ما وصفه بوحشية قوات الدعم السريع إثر سيطرتها على مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، مؤكدا أن هذا التطور يمثل نقطة تحول خطرة في النزاع الدائر وينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودان.



وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بيان أمس إن استهداف المدنيين على أساس عرقي «يعكس وحشية قوات الدعم السريع»، مشددة على ضرورة إيقاف التصعيد فورا والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2736 وبالقانون الإنساني الدولي والتعهدات الواردة في إعلان جدة.



وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع تتحمل مسؤولية حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، داعيا إلى السماح الفوري والآمن وغير المشروط للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين والسماح لمن يرغب في مغادرة المدينة من دون عوائق.



وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار.



وأشار إلى أنه على تواصل مستمر مع أطراف النزاع وشركائه الدوليين لحثهم على العودة إلى طاولة الحوار.



كما نددت فرنسا بهجوم قوات الدعم السريع في الفاشر، معربة عن قلقها إزاء «فظائع» محتملة، وحثت الطرفين المتحاربين على «التفاوض المباشر».



وأعرب ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، عن «قلق باريس الكبير إزاء التقارير التي تفيد بوقوع فظائع، بما في ذلك إعدامات ميدانية ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، وكذلك في بارا».



وأضاف أن «فرنسا تحض قوات الدعم السريع على ضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية من دون تمييز»، وتدعو «القوات المسلحة السودانية إلى إبداء تمييز وضبط للنفس في ردها من أجل حماية المدنيين».



في غضون ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي إن مسؤوليه الرئيسيين في السودان تلقيا أمرا من وزارة الخارجية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة من دون إعطاء أي تفسير.



وأوضح برنامج الأغذية في بيان «يأتي قرار طرد المدير العام الوطني ومنسق حالات الطوارئ في برنامج الأغذية العالمي في لحظة حاسمة. فالحاجات الإنسانية في السودان أكبر من أي وقت مضى مع مواجهة أكثر من 24 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد».