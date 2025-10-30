مبارك التنيب



تعرض وافد لعملية نصب مبتكرة فقد خلالها مبلغا كبيرا من حسابه البنكي دون أي علم بمراحل العملية المتعددة.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ«الأنباء»، فإن الوافد، وهو من الجنسية الإيرانية، تقدم ببلاغ إلى مخفر شرطة ميدان حولي قال فيه إنه تعرض لعملية سرقة إلكترونية حيث تم سحب مبلغ قدره 3820 دينارا، وذلك عبر 5 عمليات خصم تمت على حسابه المصرفي دون علمه.



وأضاف المصدر: تم تحويل القضية إلى جهات التحقيق حيث تم تسجيلها تحت مسمى «تزوير محرر بنكي»، وبعد التحقيق مع المبلغ في نيابة الشؤون التجارية تم تحويل القضية إلى إدارة جرائم المال للإفادة. وتابع: تم طلب تحريات المباحث حول الواقعة وذلك حتى يتسنى معرفة ظروفها وملابساتها بهدف الوصول إلى شخص مرتكبها، وذلك باستخدام وسائل التقنية الحديثة بهذا الشأن.



وأوضح المصدر أنه بعد التدقيق والتأكد من قبل إدارة جرائم المال، تبين ان المبلغ تحول إلى حساب بنكي في إحدى دول المنطقة، وتم تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة للإفادة.