دعت الولايات المتحدة شركاءها الدوليين إلى تقديم الدعم للشعب السوري في جهوده لإعادة بناء بلاده بعد سنوات من الحرب، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».



وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في تدوينة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، إن «الولايات المتحدة تدعو الدول الشريكة إلى المساهمة في دعم الشعب السوري في سعيه لإعادة البناء، لأن السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يبدآن من الإنسان».



وفي بيان صادر عن الوزارة بتاريخ 27 الجاري، أعلنت واشنطن عن تقديم مساعدات إنسانية إلى مدينة السويداء، موضحة أن المجتمعات «الدرزية والمسيحية والبدوية» هناك واجهت أعمال عنف وتدميرا في منازلها وفقدت مصادر رزقها. وأضاف البيان أن هذه المساعدات «ستدعم الاحتياجات الحيوية لحوالي 60 ألف شخص من خلال توفير الغذاء والماء ومستلزمات النظافة، إضافة إلى إعادة تأهيل المنازل وشبكات المياه حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم بأمان».