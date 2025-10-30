«لا أحتاج للانتقام لأني أخرج كل مشاعري في الغناء»
ليلي ألان، المغنية الأميركية، تفصح عن أنها لا تشعر برغبة في الانتقام من أي شخص قد يكون جرحها سابقا، وذلك لأنها تفرغ كل مشاعرها في كتابة الأغاني.
«أحياناً ينجز الناس العاديون أموراً غير عادية»
توم اسبينال، بطل العالم الحالي في فنون القتال المختلطة، يفصح عن أنه شخص عادي أتى من عائلة عادية لكنه عبر التدريب والانتظام فيه تمكن من أن يصبح بطلا.
«الزرع لا يؤدي إلى الحصاد إلا بعد عمل شاق»
مايرون غولدن، رجل الأعمال الأميركي، يؤكد أن رجل الأعمال يحصد أرباحه كما الزارع الذي يبذر البذور ثم يستمر في العمل حتى تخرج الثمار.