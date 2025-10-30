

ثبت بنك الكويت المركزي سعر الخصم عند 3.75%، مؤكدا على أن تقييمه الحالي للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية المتوافرة لديه يعكس سلامة ومتانة أوضاع الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت، وأن السياسة النقدية تعتبر متوافقة مع الأوضاع الاقتصادية المحلية.



وأكد «المركزي»، في بيان له مساء أمس، على استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية المتاحة، بنهج متدرج ومتوازن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في الكويت.



يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، أمس، على خفض متوقع لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لتصل إلى ما بين 3.75 و4%، ويعد هذا هو الخفض الثاني لأسعار الفائدة الأميركية خلال شهرين تواليا، بعد أن أقر البنك خفضا في سبتمبر إلى 4 و4.25%.



وكان «المركزي» الكويتي قال في بيانه إن أحدث البيانات النقدية والمصرفية تشير إلى ارتفاع رصيد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) على أساس سنوي بنحو 1.7 مليار دينار وبنسبة نمو 4.1% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق، كما سجل رصيد ودائع المقيمين بالبنوك المحلية ارتفاعا بلغت قيمته 1.4 مليار دينار ونسبته 2.7%، وكذلك شهد رصيد التسهيلات الائتمانية للمقيمين ارتفاعا بلغت قيمته 3.5 مليارات دينار ونسبته 7.2% في سبتمبر 2025 مقارنة بالشهر المقابل من عام 2024. ويذكر في هذا الشأن أن سعر الخصم الحالي يبلغ 3.75%.