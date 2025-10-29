أكدت النيابة العامة في باريس حدوث أضرار كبيرة بتاج الإمبراطورة أوجيني الذي عثر عليه في محيط متحف اللوفر عقب اكتشاف سرقة مجوهرات «لا تقدر بثمن» من المتحف قبل أيام.

وقالت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، خلال مؤتمر صحافي تناول مستجدات هذه القضية التي حظيت باهتمام واسع في العالم، إن المشتبه بهما اللذين تم توقيفهما على ذمة القضية: «اعترفا جزئيا بمشاركتهما في سرقة متحف اللوفر».

وخلال فرارهم، أسقط الجناة الذين سرقوا المجوهرات من المتحف الشهير، تاج الإمبراطورة أوجيني الذي تعرض لأضرار وصار يحتاج إلى ترميم.

ولفتت لور بيكو إلى أن الأمن لم ينجح بعد في العثور على المجوهرات المسروقة من المتحف.

وأفادت بأن قيمة المسروقات في عملية السطو الجريئة التي تناقلت الصحف العالمية أخبارها، قدرت بنحو 88 مليون يورو.

وأكدت أنه «لا يوجد ما يشير إلى أن الجناة الأربعة استفادوا من أي مساعدة داخلية داخل المتحف»، موضحة أن المشتبه بهم يمثلون حاليا أمام قاضي التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم سرقة كجزء من عصابة منظمة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمسة عشر عاما وغرامة مالية كبيرة.

ونوهت المدعية العامة لباريس أن «أكثر من 150 عينة من الحمض النووي والبصمات وغيرها من الآثار» رفعت من موقع السرقة.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق بأن المشتبه بهما ثلاثينيان من سكان المنطقة الباريسية، وهما معروفان لدى الشرطة إذا أنهما من أصحاب السوابق لارتكابهما جرائم سرقة.

واعترفت الشرطة الفرنسية بوجود ثغرات كبيرة في المتحف الشهير، وقال قائد شرطة باريس باتريس فور أمام أعضاء مجلس الشيوخ، إن الأنظمة القديمة والإصلاحات البطيئة تركت ثغرات واضحة في أكثر المتاحف زيارة في العالم.

وأضاف: «لم يتم اتخاذ خطوة تكنولوجية حقيقية»، مشيرا إلى أن «بعض أجزاء شبكة المراقبة لاتزال تعمل بنظام تناظري، ما ينتج صورا منخفضة الجودة وبطيئة المشاركة في الوقت الفعلي».

وأشار فور إلى أن مشروع التحديث الموعود منذ فترة طويلة، الذي تبلغ تكلفته نحو 93 مليون دولار ويستلزم نحو 60 كيلومترا من الكابلات الجديدة، «لن يستكمل قبل عامي 2029 و2030».

وأعرب قائد شرطة باريس عن معارضته الشديدة لإنشاء مركز شرطة داخل اللوفر، وهو إجراء طالبت به رئيسة المتحف لورانس دي كار عقب حادثة السطو.