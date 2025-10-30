الجائزة جاءت تقديراً لمشروع "إعادة تدوير مخلفات الزجاج والإطارات المطاطية لتحسين خواص الخرسانة"

فاز عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين الكويتية م.عبدالله الغريب بجائزة الشباب العربي المتميز في دورتها الـ 13 التي تنظمها جامعة الدول العربية، وذلك عن فئة الإنجاز البحثي والابتكاري في المجال الوزاري والمدني.

وقال م.الغريب في تصريح لـ "كونا": إن الجائزة جاءت تقديرا لمشروعه الرائد المعنون "إعادة تدوير مخلفات الزجاج والإطارات المطاطية لتحسين خواص الخرسانة" معتبرا التكريم تتويجا لجهود الشباب العربي في ميادين البحث والابتكار.

وأعرب عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يهدف إلى معالجة المخلفات البيئية وتحويلها إلى مواد ذات قيمة مضافة تسهم في تعزيز جودة الخرسانة وبناء بنية تحتية أكثر استدامة، موضحاً أن المشروع يبرز أهمية استغلال المخلفات الصناعية في تحسين الخصائص الميكانيكية للخرسانة وتقليل الأثر البيئي، حيث ان النتائج التي تم تحقيقها ستسهم في تطوير مفاهيم البناء المستدام في المنطقة.

وأهدى الغريب الفوز بالجائزة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظه الله، وإلى الشعب الكويتي، مؤكدا أن دعم الدولة للابتكار والبحث العلمي كان له أثر كبير في تحقيق هذا التميز.

وأعرب عن الشكر لمجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة وجامعة الدول العربية على الدعم المتواصل للمبادرات الشبابية، مشددا على أن الجائزة تشكل حافزا إضافيا لمواصلة العمل على مشاريع لخدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن التكريم يأتي تجسيدا للروح الشبابية والابتكارية التي تميز الشباب العربي، لافتا الى اهمية استثمار الطاقات الشبابية على الوجه الامثل لأجل مستقبل أفضل.

وفي ختام تصريحه دعا م.الغريب الشباب العربي إلى الاستثمار في التعليم والبحث العلمي وتبني الفكر الابتكاري لمواجهة التحديات وتحقيق مستقبل أفضل للمنطقة.