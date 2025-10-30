الرئيس الأميركي يعلن عزمه زيارة الصين في ابريل وأنه أمر باستئناف تجارب الأسلحة النووية فورا

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب كوريا الجنوبية بعد انتهاء محادثات استمرت قرابة ساعة و40 دقيقة مع نظيره الصيني شي جينبينغ .



وتوجّه ترامب مباشرة إلى الطائرة الرئاسية بعد أول اجتماع مباشر مع شي منذ ست سنوات، عقد في بوسان في كوريا الجنوبية.



وفي تصريحات لاحقة وصف ترامب اجتماعه مع جينبينغ بأنه "كان نجاحا كبيرا" وقال انه على مقياس من 1 الى 10 فإن الاجتماع مع الرئيس الصيني كان 12. واضاف : اتخذنا قرارات عدة مع الرئيس الصيني، وناقشت معه ملف الرقائق. واضاف : لن اقول اننا ناقشنا كل شيء . واعلن الاتفاق مع الصين لمدة عام بحسب ما نقلت قناة العربية . كما اعلن ترامب ان الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض الى 47%، وقال انه سيزور بكين في ابريل وان الرئيس الصيني سيزور الولايات المتحدة لاحقا. ونفى ترامب التطرق الى ملف تايوان خلال المحادثات ، معلنا : سنعمل مع الصين على الملف الاوكراني.



ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله ان : غزة عادت لوقف اطلاق النار، مشيرا الى انه : من المناسب ان نجري اختبارا للاسلحة النووية مع قيام الاخرين بذلك، وسنحدد لاحقا مواقع التجارب النووية .



من جهته، قال الرئيس الصيني إن تنمية الصين ونهضتها تتماشيان مع رؤية الرئيس الأميركي المتمثلة في "جعل أمريكا عظيمة مجددا"، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الصينية "شينخوا".



وقد أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع ترامب بعد وصوله إلى بوسان لحضور الاجتماع الـ32 للقادة الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في غيونغجو، والقيام بزيارة دولة إلى كوريا الجنوبية.



وقال شي إن البلدين قادران تماما على مساعدة بعضهما البعض على النجاح والازدهار معا.



وأضاف "ينبغي أن تكون الصين والولايات المتحدة شريكتين وصديقتين. هذا ما علمنا إياه التاريخ وما يتطلبه الواقع".



كما ذكر شي أنه مستعد لمواصلة العمل مع ترامب لبناء أساس متين للعلاقات الصينية-الأميركية وخلق مناخ سليم لتنمية البلدين.

وذكر تلفزيون الصين المركزي إن زعيمي أكبر اقتصادين في العالم عقدا محادثات لمدة ساعة و40 دقيقة تقريباً، ولم يدليا بأي تصريحات بعد انتهاء المحادثات.



وقبل ذلك، قال ترامب في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية إن الرئيس الصيني "مفاوض قوي للغاية"، مشدداً على أن علاقة قوية تربطه معه.



بالمقابل، أعرب الرئيس الصيني عن سعادته بلقاء ترامب، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تجرى لقاءات لمناقشة الملفات المشتركة.



وأعلن شي استعداد بلاده للعمل مع أميركا.كما ثمّن الرئيس الصيني دور ترامب في إنهاء حرب غزة.



وفي السياق، قال الرئيس الأميركي إن الولايات المتحدة ستستأنف اختبار ترسانتها من الأسلحة النووية "فورا" من دون تقديم تفاصيل إضافية.



يأتي ذلك بعدما كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو أجرت بنجاح اختبار مسيّرة روسية تحت الماء قادرة على حمل رؤوس نووية، في تحد لتحذيرات واشنطن.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "بسبب برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى، وجهت وزارة الحرب ببدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة"، مشيرا إلى أن الاختبارات ستستأنف "فورا".



وأوضح أن الولايات المتحدة تملك أسلحة نووية أكثر من أي دولة أخرى، مشيدا بجهوده الخاصة لإجراء "تحديث وتجديد كامل للأسلحة الموجودة".



وأضاف أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنهما ستكونان متساويتين خلال خمس سنوات".