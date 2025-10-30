أصدر نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور اعتذارًا علنيًا للنادي وجماهيره عما بدر منه من ردة فعل غاضبة، عقب استبداله في المباراة التي فاز فيها الملكي 2-1 على برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من منافسات الدوري الاسباني الأحد الماضي.

وقام مدرب الريال تشابي الونسو بتبديل فينيسيوس بمواطنه رودريغو قبل ربع ساعة تقريباً من نهاية المباراة ما اثار غضب الاول ليندفع بحديث حاد متبادل مع مدربه، ثم توجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف اللاعبين، قبل أن يعود إلى مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة.

وقد أعرب فينيسيوس «25 عامًا» عن اعتذاره عن هذا الموقف، من خلال بيانه الذي جاء فيه: «اليوم أريد أن أعتذر لجميع مشجعي ريال مدريد عن رد فعلي عندما تم استبدالي في الكلاسيكو. كما فعلت شخصيًا خلال التدريب، أريد أيضًا أن أعتذر مرة أخرى لزملائي في الفريق والنادي والرئيس. أحيانًا تغلبني العاطفة لأنني أريد دائمًا الفوز ومساعدة فريقي. تنبع شخصيتي التنافسية من حبي لهذا النادي وكل ما يمثله. أعدكم بأن أواصل الكفاح في كل ثانية من أجل مصلحة ريال مدريد، كما فعلت منذ اليوم الأول».