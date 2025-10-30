أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي اليوم الخميس، عن بدء البرنامج الوطني المكثف للتأهيل في نسخته الثانية والخاص بطلبة المرحلة الثانوية للمشاركة في أولمبياد الفيزياء والكيمياء الدولي لعام 2026.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن إجمالي عدد المسجلين في البرنامج بلغ 169 طالبا وطالبة من المرحلة الثانوية بمختلف مدارس الكويت هم 82 في مسار الفيزياء و87 في مسار الكيمياء حيث يبلغ عدد الطلاب 83 مقابل 86 طالبة.

وأوضح أن مرحلة الحادي عشر برزت كأكثر الصفوف مشاركة كما تصدرت محافظتا العاصمة وحولي قائمة المحافظات الأكثر تسجيلا بالبرنامج الهادف.

وأضاف أن إطلاق النسخة الثانية يأتي استكمالا للنجاح الكبير ولاستفادة الطلبة من الدورة الأولى التي أثمرت مشاركة مشرفة لطلبة الكويت في أولمبياد الفيزياء الدولي بفرنسا وأولمبياد الكيمياء الدولي في الإمارات كما رسخ حضور الكويت في المحافل العلمية الدولية.

وذكر أن المراحل الأولى من التصفيات العلمية والتدريبات المكثفة ستبدأ بإشراف نخبة من الخبراء المحليين والدوليين ضمن مبادرة (11 في المئة) التي أطلقها المركز وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة الطلبة الكويتيين في الأولمبياد العلمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية.

وأكد مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أن البرنامج بات محطة سنوية ينتظرها الموهوبون في الكويت بشغف لما يوفره من بيئة علمية محفزة وفرصة حقيقية لاكتشاف قدراتهم وتطويرها كما يعكس الإقبال المتزايد من الطلبة إيمان المجتمع الكويتي بأهمية الاستثمار في العلم والابتكار باعتباره ركيزة لمستقبل مستدام ومشرق.