أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، أنه منح كوريا الجنوبية الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية قائلا, إن الغواصة ستبنى في أحواض بناء السفن في (فيلادلفيا).

وذكرت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء، أن ذلك جاء في منشور كتبه ترامب على منصته (تروث سوشيال) بعد يوم من اتفاقه مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ على ضرورة تمكن سيؤول من تأمين وقود الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية خلال قمتهما التي عقدت بمناسبة فعاليات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وأوضح ترامب "لقد منحتهم الموافقة على بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية بدلا من الغواصات القديمة التي تعمل بالديزل الأقل مرونة بكثير والموجودة لديهم حاليا".

وأضاف أن الموافقة منحت على أساس أن التحالف العسكري بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "أقوى من أي وقت مضى".

وكان الرئيس الأمريكي وصل إلى كوريا الجنوبية أمس الأربعاء في زيارة استغرقت يومين لحضور اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) وعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ.