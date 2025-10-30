دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اليوم الخميس، إلى وقف فوري وغير مشروط للقتال في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية عقب استيلاء قوات (الدعم السريع) عليها، مشددا على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين.

وقال المجلس في بيان نشره على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، إنه يدين "بأشد العبارات" الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنسوبة إلى قوات الدعم السريع مطالبا قائدها بالالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي وبحماية المدنيين.

وحذر من أن مرتكبي الجرائم سيخضعون للمساءلة أمام العدالة، داعيا إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لتمكين وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان الفاشر كما كلف مفوضية الاتحاد الإفريقي برصد الانتهاكات وتقديم تقرير خلال ثلاثة أسابيع مع اقتراح تدابير لحماية المدنيين.

وطالب بعقد اجتماع عاجل يضم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة و(إيغاد) واللجنة الرباعية حول السودان لتنسيق الجهود ووضع آلية فعالة لمتابعة الأزمة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وتشهد مدينة الفاشر في إقليم دارفور غربي السودان واحدة من أكثر الفصول دموية منذ اندلاع الصراع إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس مقتل أكثر من 460 شخصا بين مرضى ومرافقين في مستشفى الولادة السعودي عقب هجمات استهدفت المستشفى واختطاف عدد من الأطباء والعاملين الصحيين.