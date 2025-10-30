عبدالعزيز الفضلي

دعت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزارة التربية، إلى وقف الإجراءات المشددة والهادفة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في فترات الذروة وإعادة العمل بما ترونه مناسبا للمنشآت والمرافق التابعة لكم.

وقالت وزارة الكهرباء في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "تهديكم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أطيب التمنيات، متمنية لشخصكم الكريم وجميع العاملين بوزارتكم الموقرة خالص التوفيق والسداد شاكرة تعاون وزارتكم في إنجاح جهود ترشيد استهلاك الكهرباء خلال صيف 2025.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى التنسيق المتبادل بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة - من الساعة 11:00 صباحا وحتى 5:00 مساءا - خلال أشهر الصيف، والذي دعى وزارتكم الموقرة باتخاذ إجراءات ترشيديه مشددة لإدارة استهلاك الكهرباء بالمنشآت والمرافق التابعة لكم .

يرجي العلم بأنه مع انخفاض درجات الحرارة والتي تؤثر بشكل ملحوظ وإيجابي على انخفاض الأحمال الكهربائية ؛ لذا ترى الوزارة عدم الحاجة للاستمرار بإجراءاتكم التي تهدف إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في فترات الذروة المشار إليها أعلاه وعليه؛ يرجى العلم باتخاذ اللازم من قبلكم نحو ما يلي:

1. وقف الإجراءات المشددة والهادفة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية في فترات الذروة وإعادة العمل لديكم بما ترونه مناسبا للمنشآت والمرافق التابعة لكم.

2. التعميم على من يلزم لديكم بضرورة اتباع سياسات ترشيد الاستهلاك حتى بفترات العمل الطبيعية.

3. التنويه بأن إجراءات تخفيف الأحمال في فترات الذروة سيتم العمل بها مجددا خلال صيف 2026؛ كما سيتم التنسيق مع المعنيين لديكم بشأن ذلك بوقت كاف".