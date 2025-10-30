تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيم من الجنسية الآسيوية في منطقة المنقف بحوزته كمية كبيرة من مادتي الهيروين والشبو بقصد الاتجار.

وأسفرت عملية الضبط عن العثور على (6) كيلوغرامات من مادة الهيروين النقي و(4) كيلوغرامات من مادة الشبو، إضافة إلى (2) ميزان حساس، حيث تُقدّر القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (170) ألف دينار.

وأوضحت التحريات، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن المتهم كان يتلقى تعليماته من خارج البلاد، ويعتمد في نشاطه الإجرامي على أسلوب متطور في تسلّم المواد المخدرة عبر استخدام خاصية تحديد المواقع في أحد برامج التواصل الاجتماعي، حيث تُلقى له الشحنات في مواقع يتم تحديدها مسبقا.

وقد تمت إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

هذا، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف جهودها الأمنية لمكافحة آفة المخدرات والحد من انتشارها، مشددة على مواصلة العمل الميداني لرصد وضبط كل من يسعى إلى الإضرار بأمن الوطن وسلامة أفراده، وتدعو الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.