حريصون على دفع العلاقات إلى آفاق أرحب وتعزيز الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق التطلعات نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك

مشروع المتحف المصري الكبير صرح ثقافي كبير يليق بمكانة مصر الحضارية ويجسّد ما تشهده من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات

جهود مقدّرة وعمل دؤوب تقوم بهما مصر قيادة وحكومة لحفظ أمن واستقرار المنطقة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في قصر الاتحادية بالقاهرة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارة سموه لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وتمنياتهم لمصر وشعبها بدوام الاستقرار ومزيد من التقدم والازدهار.

كما أكد سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وحرص الكويت على دفعها إلى آفاق أرحب، إضافة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويحقق تطلعات القيادتين الحكيمتين نحو مزيد من التكامل والعمل المشترك.

وثمّن سموه الجهود المقدرة والعمل الدؤوب اللذين تقوم بهما جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة لحفظ أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا تضامن الكويت وتطابق رؤاها مع الأشقاء في هذا الصدد واستعدادها للتنسيق والتشاور لمجابهة أي تحديات مستقبلية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن تهنئته للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إنجاز مشروع المتحف المصري الكبير الذي يمثل صرحا ثقافيا كبيرا يليق بمكانة مصر الحضارية ويأتي تجسيدا لما تشهده من نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات.

حضر المقابلة عن الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج د.بدر عبدالعاطي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أركان حرب أحمد علي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب وعدد من كبار المسؤولين.

كما حضرها عن الجانب الكويتي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة د.صبيح المخيزيم ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم العبدالعزيز وسفيرنا لدى جمهورية مصر العربية غانم الغانم ومساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح.