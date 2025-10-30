أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر أمس، أن الإعلام العربي شريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ مبارك الجابر لـ (كونا) على هامش مشاركته في أعمال الملتقى الإعلامي العربي في نسخته الـ 21 الذي يقام في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «الإعلام والتنمية شركاء الحاضر وتحالف المستقبل» برعاية الرئيس اللبناني جوزف عون وبمشاركة نخبة من قادة الإعلام والخبراء العرب.



وقال الشيخ مبارك فهد الجابر إن وجود القيادات الإعلامية والخبراء العرب في هذا الحدث يسهم في تطوير الآليات الإعلامية لخدمة التنمية وبلورة المفاهيم النظرية وتطبيقها عمليا بما يعزز قدرة الإعلام العربي على مواجهة التحديات بمختلف أشكالها.



وأضاف ان الأعمال الفنية ومحتوى الإنتاج الإعلامي يشكلان «رافدا مهما» في خدمة التنمية والمجتمع إذا تمت صياغة النصوص والمضامين بما يتبنى القضايا الوطنية والاستراتيجية، مؤكدا أهمية تبني الإعلاميين مواقف وطنية داعمة للرؤى التنموية ونشر الرسالة الإيجابية للإعلام العربي.



وأعرب الشيخ مبارك فهد الجابر عن شكره للرئيس اللبناني جوزف عون على رعايته للحدث ولوزير الإعلام اللبناني بول مرقص والأمين العام للملتقى ماضي الخميس، على جهودهم في إنجاح أعمال الملتقى الذي يعد منصة فكرية ومهنية لتبادل الخبرات وتعزيز دور الإعلام في دعم التنمية المستدامة في العالم العربي.



وانطلقت أعمال الدورة الـ 21 للملتقى الإعلامي العربي الأربعاء وتستمر يومين بهدف تبادل الخبرات ومناقشة تحديات الإعلام وصياغة رؤى مستقبلية.



يذكر ان الملتقى الإعلامي العربي يعد عضوا مراقبا في مجلس وزراء الإعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام في جامعة الدول العربية وتعقد دورته الـ 21 لأول مرة في لبنان بالتعاون بين هيئة الملتقى ووزارة الإعلام في الجمهورية اللبنانية.