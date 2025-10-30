دعت الأمم المتحدة إلى إنهاء القتال فورا وبدء الحوار في السودان، محذرة من أن مدينة الفاشر غربي البلاد تشهد مستويات كارثية من المعاناة.



وقالت مارتا بوبي، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية وإحلال السلام في إحاطة خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، إن الآلية الرباعية تعمل على إعداد حوار سوداني ـ سوداني برعاية الاتحاد الأفريقي، داعية جميع الأطراف في السودان إلى العودة للمفاوضات.



وأكدت ضرورة اتخاذ إجراء حاسم والوقوف مع الشعب السوداني.



من جهته، قال مساعد الامين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر إن النزاع في السودان وصل الى نقطة حرجة جديدة، لافتا إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ إجراءات حاسمة لمنع التدهور في الفاشر.